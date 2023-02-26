Дрони-розвідники - це "очі" нашої армії: робота воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого [ Редагувати ]
Дрони-розвідники - це "очі" нашої армії на фронті. Саме за їх допомогою українські військові виявляють ворожі пункти управління, техніку, склади боєприпасів. Як воїнам 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою дрона вдалося "відмінусувати" вертоліт Мі-24? Репортаж створений спільно з кореспондентами Військового телебачення.
Валерія Грода, кореспондентка Військового телебачення України:
Вони не знали один одного особисто, але завдяки співпраці воїни Князівської бригади знищили російський гелікоптер Мі-24.
Оператори дронів Тетяна і Віктор розповідають того дня - за допомогою цих електронних жуків вишукували у ворожому тилу потенційні мішені для нашої артилерії. Якоїсь миті Тетяна почула гудіння та запеленгувала російський вертоліт, який от-от мав здійснити посадку.
Тетяна, військовослужбовиця Збройних сил України:
Ми справді не сподівались побачити, що вони просто настільки в близькій доступності стоять і що можна реально класно спрацювати по них і знищити.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Бачити гелікоптер для нас не новина, ми знаємо куди вони літають, по тому напрямку починали їх шукати.
Координати передали артилеристам. Відпрацювати по цілі треба було якнайшвидше.
Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Дали цілі, дали установки, ми навелися і почали працювати. Нам як сказали новину, що ми вертольот уразили, то ми такі "Ууу, Боже, невже! Красота!"
Загарбники відкрили вогонь у відповідь. Та це не зломило наших бійців.
Давид, військовослужбовець Збройних сил України:
От вони не зря стріляли під обстрілом.
Познайомилися оператори дронів та артилеристи, які так злагоджено спрацювали, вже після виконання операції. Загалом, за даними Генштабу Збройних сил України, за рік повномасштабного вторгнення наші захисники знищили близько 600 рашистських літаків і вертольотів.
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