Росія офіційно вийшла з договорів Ради Європи [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Російський диктатор володимир путін у вівторок підписав закон про припинення дії низки договорів між рф та Радою Європи.
Про це повідомляється у відповідному документі, що був опублікований на офіційному порталі правової інформації росії.
Закон, проєкт якого путін вніс до російського парламенту в січні 2022 року, передбачає вихід росії з 21 міжнародного договору.
Серед них - Статут Ради Європи, Конвенція про захист прав людини і основних свобод, Європейська конвенція про запобігання тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Соціальна хартія.
У березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання рф з організації, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору. Перед цим росія, зрозумівши, що не уникне виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.
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