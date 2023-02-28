Російський диктатор володимир путін у вівторок підписав закон про припинення дії низки договорів між рф та Радою Європи.

Про це повідомляється у відповідному документі, що був опублікований на офіційному порталі правової інформації росії.

Закон, проєкт якого путін вніс до російського парламенту в січні 2022 року, передбачає вихід росії з 21 міжнародного договору.

Серед них - Статут Ради Європи, Конвенція про захист прав людини і основних свобод, Європейська конвенція про запобігання тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Соціальна хартія.

У березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання рф з організації, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору. Перед цим росія, зрозумівши, що не уникне виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.