Лише у перинатальному центрі Рівного за час війни народилося майже дві тисячі малюків.

Пологи в тривогу. Маленькі українці вже понад рік з'являються на світ під звуки бомбардування та сирен. Жінкам часто доводиться народжувати в укриттях. Та за час, що в країні триває війна, у багатьох медзакладах вже встигли звести повноцінні підземні відділення - з пологовими залами та реанімаціями для немовлят.

У Рівному під час однієї з останніх повітряних тривог у такому укритті народилася дівчинка. Про це далі - Сніжана Сидорук

Приїхали в лікарню, була тривога вночі. І народжувати почала - тоже почалася тривога.

Ольга пригадує свої пологи під час повітряної тривоги. Народжувати довелося в укритті.

Ольга Яцута, породілля:

Було так трошки страшнувато. Моторошно, я б сказала. Але вже пологи майже починалися і вже іншого виходу не було. Але дуже добре організована облаштована, якби ця пологова зала і дівчата, якби лікарі.. дуже кваліфікована команда.

Ольга народила в підземній пологовій залі перинатального центру у Рівному. Тут є все необхідне, аби надати допомогу породіллям.

Вікторія Єнікеєва, головна лікарка Рівненського обласного перинатального центру:

Тут є апарат штучної вентиляції легень, монітор пацієнта, цефітальний монітор, який дозволяє спостерігати за станом плоду. Тут є дефибрилятор і відкрита реанімаційна система, яка дозволяє повноцінно надати допомогу новонарадженим.

Це укриття з сучасним ремонтом відкрили до роковин повномасштабного вторгнення. І донечка Ольги стала першою, яка з'явилася у ньому на світ.

Ольга Яцута, породілля:

П'ятдесят сантиметрів, три кілограми двісті сорок грам. Це наша перша вагітність, перша дитинка довгоочікувана.

Роман Яцута, чоловік породіллі:

Ми дружину забрали з бомбосховища. Вони чекали, що я приїду - треба було допомогти. От ми її забрали, завезли вже в палату з дитинкою.

Роман не був присутнім на пологах. Але постійно підтримував зв'язок із дружиною. Каже, хвилювання минули, коли його кохана прислала фото малюка. Тепер від доньки та дружини не відходить ні на мить.

Роман Яцута, чоловік породіллі:

Емоції були напевно шо най найкращі у житті, тому шо ти не переживаєш ніколи такого. Перша ніч була тяжка, тому що дружина не могла заснути, я з дитиною цілу ніч на ногах шось ходили, я старався їй дать можливість відпочити, тому що це тяжко.

Попри тривожні пологи, малеча спить спокійно. Дівчинка народилася здоровою. Батьки - щасливі. Вже й ім'я донечці обрали.

Уперше приймали пологи у відремонтованому сховищі і лікарі. Раніше доводилося це робити у пристосованому підвальному приміщенні, яке облаштували в перші дні вторгнення. У ньому знімальна група "Подробиць" побувала ще на початку Великої війни.

Тут є ліжко для прийома пологів, ну в польових умовах і при потребі тут може провестися оперативне втручання.

У таких умовах лікарі допомогли з'явитися на світ десятку малюків. Перший хлопчик тут народився на третій день війни. Донедавна в укритті не було повноцінної реанімації для немовлят. Тепер під землею облаштували палату інтенсивної терапії.

Вікторія Єнікеєва, головна лікарка Рівненського обласного перинатального центру:

Реанімаційних дітей, або тих, що потребують інтенсивної терапії одномоментно може перебувати вісім. Там розгорнуті апарати штучної вентиляції легень, інкубатор і вся решта апаратури.

Щоб зробити в укритті повноцінне відділення, пішло трохи більш як пів року та трохи менш як два мільйони гривень.

Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації:

Було прийнято рішення, що наші мами мають бути в безпеці, діти - в комфортних умовах, тому виділили кошти з обласного бюджету і бачимо результат - прекрасне укриття, повністю функціональне.

Лише у перинатальному центрі Рівного за час війни народилося майже дві тисячі малюків. І жодна повітряна тривога не стала на заваді їх появі на світ. А перший крик маленьких українців, кажуть лікарі, завжди гучніший, ніж звук сирени.