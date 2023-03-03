Джазовий саксофоніст Вейн Шортер помер 2 березня у Лос-Анджелесі. Йому було 89 років. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на його агента Еліс Кінгслі. Причини смерті невідомі.

Вейн Шортер народився 1933 року в Нью-Джерсі. У 1956 році він закінчив музичний факультет Нью-Йоркського університету.

З 1958-го Шортер чотири роки грав із Jazz Messengers Арта Блейкі. За час роботи з колективом отримав міжнародне визнання.

У 1964-68 роках Шортер грав у квінтеті Майзла Девіса. У 2000 році Шортер створив свій квартет разом із Джоном Патітуччі, який грав на контрабасі, Данило Пересом за фортепіано та ударником Браяном Блейдом. За останні десятиліття вони стали популярними на міжнародній джазовій сцені.

За свою кар'єру записав кілька десятків сольних та колективних альбомів, останній вийшов у 2022 році. Шортер також був композитором.

У 2014 році Вейн Шортер отримав спеціальну Grammy "За музичні досягнення всього життя" за внесок у культуру та історію американської музики. У 2023 році він отримав 12-у за рахунком Grammy. Загалом музикант удостоївся 23 номінацій на премію.