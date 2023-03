Гаррі Стайлс отримав чотири нагороди на BRIT Awards

Гаррі Стайлс отримав чотири нагороди на BRIT Awards. Британського співака визнали найкращим виконавцем року та найкращим виконавцем у стилі поп/ритм-н-блюз, його композицію As It Was назвали "Піснею року", а диск Harry's House - "Альбомом року"