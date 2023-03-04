У літак з Меттью Макконахі вдарила блискавка (відео) [ Редагувати ]
У літак, на борту якого летів відомий актор Меттью Макконахі разом зі своєю дружиною Камілою Алвес, вдарила блискавка. Дружина Макконахі показала у своєму Instagram відео з літака.
Пара летіла з США до Німеччини. За словами Алвес, повітряне судно раптово впало з висоти 4 тисячі футів. Вона також додала, що це сталося через те, що літак потрапив у сильну зону турбулентності.
Все літало всюди. З поваги до конфіденційності тих, хто мене оточує, це все, що я показую, але в літаку був хаос... Дякуючи богу, всі живі і в порядку.
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