У літак, на борту якого летів відомий актор Меттью Макконахі разом зі своєю дружиною Камілою Алвес, вдарила блискавка. Дружина Макконахі показала у своєму Instagram відео з літака.

Пара летіла з США до Німеччини. За словами Алвес, повітряне судно раптово впало з висоти 4 тисячі футів. Вона також додала, що це сталося через те, що літак потрапив у сильну зону турбулентності.