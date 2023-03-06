Скільки б росіяни не намагалися знищити нашу інфраструктуру - їм не вдасться цього зробити. Після кожної атаки чи аварії - українські комунальники беруться за ремонти. Наша наступна історія про одного з таких майстрів - електрозварника. Які вони - непомітні герої комунального фронту - розповість Ольга Лучек.

Втомлений, але усміхнений - це Ілля Сергійович. Чоловік ось уже 52 роки працює газоелектрозварником у чернівецькому комунальному підприємстві. І ось - приїхав ліквідовувати чергову аварію. Котра за рахунком - йому не злічити. Він мовчки одягає свої замурзані від роботи краги та зварювальну маску.

Ілля Сергійович трохи соромиться працювати на камеру, адже за багато років роботи звик це робити без зайвої уваги. Спершу - ретельно оглядає трубу, котру потрібно залатати. У свої 75 на колінах і навіть лежачи на снігу чи у багнюці - він працює без перерви. Хоча вже давно на пенсії. Відпочиває, лише коли точно знає, що все зроблено.

Ілля Кохалов, газоелектрозварник МКП "Чернівцітеплокомуненерго":

Всяке бувало, бували аварійні такі випадки, що ми витоки устраняли, і ноччю працювали, сутками бувало, як прорвало трасу і ми працюємо, слюсарі і я зварник.

Зварником на одному підприємстві Ілля Сергійович працює з 1970-го року. Пригадує, раніше працювалося ще важче.

Ілля Кохалов, газоелектрозварник МКП "Чернівцітеплокомуненерго":

Був один: і зварювальник, і слюсар, тоді не було таких… виконував всякі роботи. Але в більшості зваркою занімався. Тогди було май, ну не було таке болгарки, тепер інструменту багато є, а тогди не було, я тоді варив такими електродами, би ви знали, шо козиритси, не удобно, а тепер супер, японська апаратура.

Завдяки сучасному устаткуванню - тепер ліквідувати будь-яку аварію можна швидше, каже Ілля Сергійович. Щоправда зараз вже здоров'я не те, часто підводить.

Ілля Кохалов, газоелектрозварник МКП "Чернівцітеплокомуненерго":

Ну тепер рука болить так, тутово болить, шо… ну але не раз лягав на землю, на бетон, сніг, і тепер трошки так чуть-чуть чую поболює. Але поки здоров'я позволяє то працюю, молодих вчу як працювати, от хлопці молоді є.

І саме молоді колеги вигадали для Іллі Сергійовича прізвисько, щоправда - поважне. Називають його Неньо.

Ілля Кохалов, газоелектрозварник МКП "Чернівцітеплокомуненерго":

Неньо це так як ну тато, батько, я підсказую їм всьо.

Як бути гарним татом - Ілля Сергійович добре знає. Має трьох дітей та дванадцятеро онуків. Їх також вчить працювати.

Ілля Кохалов, газоелектрозварник МКП "Чернівцітеплокомуненерго":

Зробити людям добро, щоб тепло було, уютно нашим жителям, приємно коли я якось працював в одній квартирі, там було холодно роки, прийшли батареї переварили, зробили і тепло є.

І ось аварія ліквідована.

Ілля Сергійович каже, боляче спостерігати як ворог нині руйнує нашу критичну інфраструктуру. Каже попри свій вік - готовий допогти віднлювати всі розбиті міста, головне щоб над ними майорів український прапор.