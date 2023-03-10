Україна отримала одну з двох систем ППО Patriot - FT [ Редагувати ]
Україна отримала один з двох обіцяних США зенітно-ракетних комплексів Patriot, але поки не використовує його. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на секретаря РНБО України Олексія Данілова.
Установка ще не введена в експлуатацію і не застосовувалась проти ракет "Кинжал", якими росія напередодні била по Україні.
Газета пише, що Україна також має отримати кілька пускових установок Patriot з Нідерландів, але їхня кількість не називається.
У грудні 2022 року США обіцяли передати Україні ЗРК Patriot. У січні 2023 року постачання цього озброєння також анонсували Німеччина та Нідерланди.
7 березня глава міноборони Маріуш Блащак заявив, що ЗРК прибули в Україну, але пізніше у його відомстві спростували цю інформацію.
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