Білорусь на кордоні з Україною виставила агітаційні борди [ Редагувати ]
На українсько-білоруському кордоні з'явилися агітаційні білборди зі кадрами Другої світової війни.
Про це повідомляє "Белта".
На білбордах значиться "Беларусь помнит" та зображені фотознімки з часів Другої світової війни.
Пропагандистське агентство зазначає, що Білорусь "пам'ятає війну, пам'ятає страждання, пам'ятає смерть. Знає що таке фашизм! Пам'ятає Перемогу та своїх героїв".
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