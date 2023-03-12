Атака на військовий аеродром "Мачулищі": кого звинувачують та де ще "бавовнило"

Мінськ наважився визнати пошкодження російського літака аж за тиждень після вибухів на летовищі. І навіть організатора, начебто затримали. Хто він? І де на цьому тижні ще "бавовнило"? Розкаже Даніїл Снісар.