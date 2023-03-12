Військові витрати в Україні хочуть збільшити на рекордну суму [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Народний депутат Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив, що в Україні хочуть знову переглянути бюджет цього року, аби збільшити військові видатки на понад 500 мільярдів гривень, що стане найбільшим збільшенням держбюджету в історії незалежної України.
Про це він написав на своєму каналі у Telegram.
"Будуть збільшені військові видатки на більше ніж пів трильйона грн. Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн. Це найбільше збільшення Бюджету в історії України", - наголосив Железняк.
Нардеп уточнив, що зміни запланували на березень.
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