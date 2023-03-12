На кордоні з Румунією, де раніше зупинили "цигарковий торт", прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками митниці та СБУ зупинили вантажівку з великою партією цигарок у цистерні.

Про це повідомляє на Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.



Повідомляється про те, що вантажне авто мало перетнути кордон у пункті пропуску "Порубне" з супровідними документами на партію рослинної олії однієї з комерційних фірм. Але разом із вказаним товаром чоловік перевозив цигарки без марок акцизного податку України.

Наразі прикордонники підрахували виявлене курево. Загалом у конструктивних особливостях вантажного автомобіля він перевозив 200 ящиків із понад 100 тисячами пачок цигарок.

"Сума оцінки товару, який мали доставити до Великобританії, склала понад 6 мільйонів гривень, понад 1,3 мільйона - сума вантажного тягача, напівпричепа та танка-контейнера”, - повідомили у прес-службі митниці.