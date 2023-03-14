Подорожчання вже почалося: що буде з цінами на м'ясо в Україні з кінця березня [ Редагувати ]
Ціни на яловичину і свинину цієї весни почнуть зростати. Головний фактор – сезонний. З кінця березня та Великодня ринок починає активізацію, тому вартість змінюється.
Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко.
За словами експерта, цей процес уже розпочався. У другій половині лютого закупівельна вартість живця збільшилась і повернулася до довоєнних.
Є висока ймовірність, що ціна ще зростатиме і в березні, стабілізувавшись протягом другого весняного місяця. Ще один фактор впливу на ціну м'яса – це ціна на корми, які останнім часом почали зростати.
А ось ціна молочних продуктів трохи впаде. За словами Гопка, із підвищенням температури витрати для виробників дещо зменшуються, до того ж ціна газу продовжує зменшуватись.
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