Ціни на яловичину і свинину цієї весни почнуть зростати. Головний фактор – сезонний. З кінця березня та Великодня ринок починає активізацію, тому вартість змінюється.

Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко.

За словами експерта, цей процес уже розпочався. У другій половині лютого закупівельна вартість живця збільшилась і повернулася до довоєнних.

Є висока ймовірність, що ціна ще зростатиме і в березні, стабілізувавшись протягом другого весняного місяця. Ще один фактор впливу на ціну м'яса – це ціна на корми, які останнім часом почали зростати.

А ось ціна молочних продуктів трохи впаде. За словами Гопка, із підвищенням температури витрати для виробників дещо зменшуються, до того ж ціна газу продовжує зменшуватись.