Посилено риють окопи: окупанти укріплюються вздовж траси Маріуполь-Донецьк (фото) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти почали укріплюватися вздовж траси Маріуполь - Донецьк у районі с. Гранітне. Ворог посилено риє окопи.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти почали укріплюватись вздовж траси Маріуполь - Донецьк в районі с. Гранітне та біля віадука, що поєднує траси з Донецька на Бердянськ та Маріуполь. Риють окопи посилено. Ручками. "Никакой паники нет" тепер і в напрям Донецьку", - написав Андрющенко.
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