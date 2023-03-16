Польща передасть Україні 4 винищувачі МіГ-29, які наразі ще експлуатуються у системі протиповітряної оборони країни. Як розповів в ефірі телевізійного марафону "Єдині новини" на теленакалі "Інтер" військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник це зміцнить нашу оборону.

"Це дуже зміцнить нашу авіацію. Навіть 2 машини - це вже добре. Більше того, Словаччина також задеклорувала, що може передати свої МіГ. Ці машини дуже прокачені. Вони суттєво покращать нашу протиповітряну оборону. Але МіГ - це своєрідний аналог F-16. Зрештою, зброї багато не буває", - сказав експерт.