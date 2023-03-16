В Україні запрацював сайт, де можна віртуально придбати місто на території російської федерації. 80% коштів, отриманих від продажів на сайті RussiaGoodbuy, скерують на потреби української армії та постраждалих від війни.

"russiagoodbuy — це сайт з продажу територій росії. Наскільки це реально? Реальніше ніж їхні референдуми на окупованих територіях. Кожна ваша покупка це донат, який реально піде на потреби країни. Самі вирішуйте, що робити із містом, яке ви придбали. Але майте на увазі, можливості обмежені, як і життя на росії", — зазначено в описі ресурсу.

Сайт запустив радіоведучий та комік Данило Білий.

За кілька днів на платформі продали 2365 російських міст на загальну суму 15 391 доларів. Користувачі сайту отримують електронний сертифікат про купівлю частини території країни-агресора, і можуть перейменувати придбане місто можна перейменувати.

Придбати Москву на сайті поки що не можливо. Проте користувачі можуть купувати інші міста, які не висвітлюються на віртуальній карті, заповнивши спеціальну анкету.

Як повідомив автор ідеї MediaSapiens, на сьогодні як донати у такий спосіб вдадося акумулювати 12 313 доларів. Вони підуть на потреби ЗСУ, реабілітацію військовослужбовців, для допомоги постраждалим від війни та тваринам, — користувачі самі обирають напрямок благодійності.