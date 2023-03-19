Президент України Володимир Зеленський привітав видатну українську поетесу Ліну Костенко з 93-м днем народження.

Сьогодні день народження легенди української поезії Ліни Костенко. Іноді гіркі, але влучні слова поетеси описують біль і водночас силу українців. Дякуємо за ваш внесок в українську культуру і за незламну шляхетність!

Глава держави процитував наступні рядки поетеси:

Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те.

Ліні Костенко в радянські часи брала активну участь у дисидентському русі. Вона є почесним професором Києво-Могилянської академії, почесним доктором Львівського та Чернівецького університетів.

Ще у 2005 році Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України. Наголосила, що поетам для спілкування з людьми потрібно лише слово. Останніми роками Ліна Костенко майже не з'являється не публіці.

У липні 2022 року Ліна Костенко вперше за довгий час з'явилася на публіці. У посольстві Франції в Києві їй вручили найвищу нагороду Республіки - Орден Почесного легіону.