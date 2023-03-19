Українки стали третіми на першому етапі Кубка світу з артистичного плавання (відео) [ Редагувати ]
Україна посіла третє місце у медальному заліку першого етапу Кубка світу з артистичного плавання в Канаді. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.
З "золота" почали, "золотом" і закінчили свій виступ наші русалоньки на першому етапі Кубку світу з артистичного плавання в Канаді!
Чемпіонками в акробатичній групі стали: Владислава та Марина Алексіїви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.
За свій виступ з новою програмою та за новою системою оцінювання українки отримали від суддів 244.4958 бала. Володарок срібних медалей, команду Японії, наші дівчата випередили на понад 20 балів.
Раніше вид програми акробатична група мав назву хайлайт і в ньому команда України - чинні чемпіонки світу та Європи.
Загалом на Кубку світу в канадському Маркемі українки здобули чотири медалі: дві золоті та дві срібні. Перше місце у медальному заліку посіла Японії, яка здобула три "золота". Другою стала Іспанія, яка завоювала сім медалей, з яких дві - "золоті".
У серпні 2022 року Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з артистичного плавання у Римі. Міжнародна федерація плавання перейменувала синхронне плавання на артистичне у 2017 році.
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