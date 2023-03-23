Зеленський приїхав на Херсонщину [ Редагувати ]
У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський поїхав з робочою поїздкою на Херсонщину.
Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Зараз тут триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовується медична амбулаторія, люди повертаються.
"Оглянули Пункт Незламності та один із мобільних будинків, які встановлено у селі", - заявив президент.
Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів.
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