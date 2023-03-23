Україна готова до переговорів про членство, така готовність треба і з боку ЄС - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна готова до початку переговорів про членство в Євросоюзі вже цього року. Така ж готовність потрібна і з боку ЄС.
Про це промовив глави держави до Європейської ради.
"Критично важливо, щоб не було затягування в зближенні України та Євросоюзу. Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства в Євросоюзі. Така ж готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи", - заявив він.
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