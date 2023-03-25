Євросоюз намагається схилити голову КНР Сі Цзіньпіна до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на європейських чиновників.

Ми вважаємо позитивним сигналом, вже те, що Китай принаймні виявляє інтерес... Але я думаю, що ми наполягаємо та багато разів наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках, з Росією, але також і з Україною.

13 березня The Wall Street Journal повідомила, що Сі Цзіньпін планує поговорити з Володимиром Зеленським одразу після візиту до Москви.

Пізніше представник Держдепу Джон Кірбі заявив, що лідеру КНР варто також поговорити з українським президентом. Офіційний представник МЗС КНР Ван Венбінь того ж дня заявив, що Китай не є залученою до "української кризи" стороною.

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Наступного дня радник глави Офісу українського президента Михайло Подоляк підтвердив, що розмова лідерів Китаю та України планується. Водночас він зазначив, що в організації переговорів виникли "труднощі через позицію Китаю". У МЗС КНР не коментували це повідомлення.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun заявив, що не отримував від Пекіна жодних пропозицій щодо переговорів з Сі Цзіньпіном, хоча дипломатичними каналами було повідомлено, що Київ бажає такого діалогу.