Євросоюз закликає Сі Цзіньпіна поговорити з Зеленським - FT [ Редагувати ]
Євросоюз намагається схилити голову КНР Сі Цзіньпіна до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на європейських чиновників.
Ми вважаємо позитивним сигналом, вже те, що Китай принаймні виявляє інтерес... Але я думаю, що ми наполягаємо та багато разів наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках, з Росією, але також і з Україною.
13 березня The Wall Street Journal повідомила, що Сі Цзіньпін планує поговорити з Володимиром Зеленським одразу після візиту до Москви.
Пізніше представник Держдепу Джон Кірбі заявив, що лідеру КНР варто також поговорити з українським президентом. Офіційний представник МЗС КНР Ван Венбінь того ж дня заявив, що Китай не є залученою до "української кризи" стороною.
Наступного дня радник глави Офісу українського президента Михайло Подоляк підтвердив, що розмова лідерів Китаю та України планується. Водночас він зазначив, що в організації переговорів виникли "труднощі через позицію Китаю". У МЗС КНР не коментували це повідомлення.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun заявив, що не отримував від Пекіна жодних пропозицій щодо переговорів з Сі Цзіньпіном, хоча дипломатичними каналами було повідомлено, що Київ бажає такого діалогу.
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