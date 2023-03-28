Зеленський провів важливу нараду: подробиці [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів нараду з головою прикордонної служби та іншими чиновниками. Вони обговорили посилення оборони кордонів північних областей.
За його словами, на нараді були присутні представники влади Чернігівської та Сумської областей. Було порушено питання, які потребують першочергового розв'язання.
"Особлива розмова - з головою прикордонної служби. Про захист Сумської та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом з усіма силами оборони воюють на передовій", - сказав Зеленський.
Він також звернувся до Сумського прикордонного загону та подякував їм за захист українських територій.
"Саме їх сьогодні відвідав, мав честь поспілкуватися, підтримати. Міцні позиції по всьому кордону з державою-терористом - це наслідок міцності конкретних наших людей, які готові будь-якої миті захищати кордон", - підкреслив президент.
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