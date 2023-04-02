Російські війська накопичують техніку в районі Верхньоторецького на Донеччині, можливо, готують удар. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За даними розвідки, у районі Верхньоторецького спостерігається накопичення техніки.

Він припускає, що окупанти найближчим часом спробують на тому напрямку здійснити "якісь потужніші бойові рухи".

Верхньоторецьке розташоване між Горлівкою та Авдіївкою, яку росіяни намагаються оточити впродовж останніх тижнів.

Водночас російські війська були вимушені відступити з деяких позицій на Донецькому напрямку, повідомив Дмитрашківський.

Завдяки злагодженим та вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив із деяких позицій, зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних дій.