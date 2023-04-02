В областях України оголошена тривога: що відбувається [ Редагувати ]
У неділю, 2 квітня, в Україні пізно ввечері оголошено повітряну тривогу. Жителів країни попередили про загрозу "Шахедів". Півднем країни вже шириться повітряна тривога. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив про загрозу "Шахедів".
"Не ігноруємо тривоги там, де вони є", - додав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
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