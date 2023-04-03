У росіїї стався сильний землетрус [ Редагувати ]
У понеділок, 3 квітня, півдні на Камчатського краю рф стався землетрус магнітудою 6,9. Про це свідчить звіт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.
У низці офісних центрів та педагогічному коледжі є пошкодження.
У багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка. Найсильніше поштовхи відчувалися жителями Петропавловська-Камчатського, Єлизово та Вілючинська. За попередньою інформацією, жертв немає.
Землетрус стався 3 квітня о 15:06 за камчатським часом на глибині 100 кілометрів. Епіцентр землетрусу знаходився в акваторії Авачинської затоки за 44 км на південь від Петропавловська-Камчатського. Загроза цунамі не оголошувалась.
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