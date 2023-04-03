У понеділок, 3 квітня, півдні на Камчатського краю рф стався землетрус магнітудою 6,9. Про це свідчить звіт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

У низці офісних центрів та педагогічному коледжі є пошкодження.

У багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка. Найсильніше поштовхи відчувалися жителями Петропавловська-Камчатського, Єлизово та Вілючинська. За попередньою інформацією, жертв немає.

Землетрус стався 3 квітня о 15:06 за камчатським часом на глибині 100 кілометрів. Епіцентр землетрусу знаходився в акваторії Авачинської затоки за 44 км на південь від Петропавловська-Камчатського. Загроза цунамі не оголошувалась.