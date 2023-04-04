У Києві та області можуть лунати вибухи [ Редагувати ]
У вівторок, 4 квітня, у Києві та області можуть лунати звуки вибухів. Вони пов'язані зі знищенням вибухонебезпечних предметів на північних околицях столиці. Про це повідомляє КМВА.
Сьогодні у Вишгородському районі сапери ДСНС будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста та області може бути гучно.
Українців закликають зберігати спокій, а під час тривоги перебувати в укриттях.
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