У вівторок, 4 квітня, у Києві та області можуть лунати звуки вибухів. Вони пов'язані зі знищенням вибухонебезпечних предметів на північних околицях столиці. Про це повідомляє КМВА.

Сьогодні у Вишгородському районі сапери ДСНС будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста та області може бути гучно.

Українців закликають зберігати спокій, а під час тривоги перебувати в укриттях.