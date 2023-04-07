Прикордонники нагадують: доки діє воєнний стан, діти можуть виїжджати за кордон за свідоцтвом про народження.

Українці довіряють Збройним силам України. Вже тиждень спостерігається збільшення кількості охочих повернутися з-за кордону. Наприклад, вдвічі побільшало наших громадян у пунктах пропуску на кордоні з Польщею на Волині. І черги будуть ще більші - прогнозують прикордонники - із наближенням Великодня. Українці, які виїхали за кордон на деякий час, прагнуть зустріти велике свято у родинному колі.

Олександр із Харкова після 4 місяців у Польщі повертається додому.

Олександр, житель Харкова:

Я інвалід ІІ групи, нас приймали дуже добре в приватному готелі. Не приїжджали, зараз треба їхати дуже… І на Пасху, до рідних на кладовище треба сходити.

Між Україною та Польщею живе пані Елла. Тепер, після піврічної розлуки із домом повертається до Василькова на Київщину - тут батьки і чоловік.

Елла Вовченко, жителька Василькова:

У мене дочка живе в Польщі. Я то так наїжджаю до неї в гості іноді. Уже треба додому: весна, городи. Робота з'являється.

А Христина із донькою рідний дім не бачили рік - із Дніпра виїхали 3 березня 2022.

Христина Степанова, жителька Дніпра:

Ми боялися за дітей, ми їхали евакуаційним потягом. То було тяжко й страшно. Дуже вдячні Польщі за те, що нас так прийняли, надали все необхідне.

А зараз, каже жінка, тягне додому. А от маленька Злата, хоч і сумує за батьком, не хоче покидати нових шкільних друзів.

Злата, повертається з мамою в Україну:

Я тут уже в школу ходжу. Мамо, білочка! А в Україну хочеш назад, додому? - Ні. - А чому? - Там буде 1 вересня, а тут я вже 1 вересня пройшла.

Українців, які останніми днями перетинали кордон із Польщею, значно побільшало.

- Цих кілька днів останніх росте, збільшується потік. - Наскільки? - Особливо на вихідні було багато. Черга стояла на польській стороні й на нашій.

Для мешканців прикордонних районів Польща також лишається країною для покупок, бо в крамницях багато передсвяткових акцій.

Тетяна, повертається в Україну:

Їду до сина в гості. Думаю, з подарунками треба їхати.

Із наближенням Великодня черги українців, які повертаються з-за кордону - зростатимуть, прогнозують прикордонники.

Роман Колачик, старший офіцер відділу організації прикордонного контролю Волинського прикордонного загону:

З 1 квітня кількість транспортних засобів, які в'їжджають в Україну, приблизно удвічі більша, аніж ті, які намагаються виїхати. Це очікувано.

Прикордонники нагадують: доки діє воєнний стан, діти можуть виїжджати за кордон за свідоцтвом про народження. Якщо дитина їде з одним батьків, довіреність іншого не потрібна. За українським паспортом можуть виїжджати люди з територій, де тривають бойові дії. А от про можливість тимчасово повернутися додому для українців, які оформили статус біженця, необхідно дізнатися у країні перебування.

Роман Колачик, старший офіцер відділу організації прикордонного контролю Волинського прикордонного загону:

Потрібно ретельно вивчати законодавство тієї країни, в якій особа звернулася за таким статусом. Ми не подаємо жодних ані звітності про повернення осіб, або знову ж таки їх виїзд, тому цей аспект потрібно враховувати та уточняти зі службами міграційними країни перебування особи, чи є можливість виїзду, чи немає…

Прикордонники чекають ще зростання пасажиропотоку і обіцяють збільшити кількість інспекторів для оформлення людей і транспортних засобів.