Експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, коли ціни на овочі підуть вниз.

"Вони почати бити рекорди коли виникли дефіцити. Коли з Херсонщини не пішли овочі. Ми традиційно кожен рік, десь в квітні, завозили цибулю. Але цього року вона не доїхала. Зараз активно цибуля їде з Єгипту. Там закінчився збір цибулі з відкритого грунту і насичує ринок. На сьогодні можна казати, що цибуля досягла верхньої межі і навряд че вона буде дорожчати", - сказав Пендзин.

За його словами, ціни на овочі можуть поповзти вниз в червні.

"Коли в Україні з відкритого грунту прийдуть перші овочі на стіл, ми очікуємо достатньо серйозного падіння цін, і на борщовий набір, і огірки, і помідори. Це приблизно кінець червня. Традицій, коли з відкритого грунту починає поступати продукція власного виробництва, ринок сильно присаджується. Високі ціни будуть десь до середини червня, а далі буде серйозне падіння цін", - каже Пиндзин.