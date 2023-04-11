В росії заборонили виїзд з країни: що відомо [ Редагувати ]
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В росії офіційно заборонили покидати країну чоловікам після отримання повістки до явки у військкомат. Держдума підтримала поправки.
Про це пише російське видання "ТАСС".
"Держдума на пленарному засіданні у вівторок ухвалила в другому читанні поправку про обмеження на виїзд з росії для громадян, які підлягають призову на військову службу, від дня одержання ними повістки і до явки у військкомат", - пише видання.
Зокрема Держдума підтримала законопроєкт про електронні повістки. росіяни отримуватимуть їх в особистому кабінеті громадянина "на відповідному інформаційному ресурсі, в інформаційних системам".
"Водночас якщо повістка не вважається врученою в письмовій або електронній формі, вона вважається врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення в реєстрі повісток", - додає "ТАСС".
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