В росії офіційно заборонили покидати країну чоловікам після отримання повістки до явки у військкомат. Держдума підтримала поправки.

Про це пише російське видання "ТАСС".

"Держдума на пленарному засіданні у вівторок ухвалила в другому читанні поправку про обмеження на виїзд з росії для громадян, які підлягають призову на військову службу, від дня одержання ними повістки і до явки у військкомат", - пише видання.

Зокрема Держдума підтримала законопроєкт про електронні повістки. росіяни отримуватимуть їх в особистому кабінеті громадянина "на відповідному інформаційному ресурсі, в інформаційних системам".

"Водночас якщо повістка не вважається врученою в письмовій або електронній формі, вона вважається врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення в реєстрі повісток", - додає "ТАСС".