Окупований Крим очима українських фотографів. У Львові відкрили виставку, де на світлинах зображені рідні політв'язнів, яких кремль засудив за проукраїнську позицію.

Від початку окупації півострова у російських тюрмах - понад 150 громадських активістів. А з великою війною окупанти у Криму ще більше посилили покарання за проукраїнськість. Репортаж Христини Гашенко.

Кримські татари із українським прапором, російські силовики біля своїх спецавтівок та жінка, яка закриває долонями сьози. Такі світлини зробили репортери після окупації півострова. Альона Савчук разом із колегами фотографувала порушення прав людей на території Криму.

Альона Савчук, репортер:

Часто зібрання поблизу судів, поблизу поліцейських якихось учасників, це засідання Кримської солідарності, де збираються активісти, родини політв'язнів, це фотографували. Їздили до самих родин політв'язнів їхнє життя, побут. Про те, як активісти передають передачки в сізо.

Життя в окупованому Криму фотокореспонденти фіксували під виглядом туристів. За їх маршрутом та роботою пильно стежили окупаційні спецслужби. Та з 2018 - українських сміливців із камерою - російські прикордонники вже не пускали на півострів.

Альона Савчук, репортер:

Відразу за мною в Аліни також на 10 років заборона, і за нами спробував Тарас заїхати у нього заборона на 35 років, немає там ніякого адекватного пояснення.

За три роки подорожей Кримом репортери зробили сотні світлин. Познайомилися із десятками родин політв'язнів. Серед них - і Петро Вигівський. Його сина Валентина після окупації затримали спецслужби. Росіяни звинуватили його у шпигунстві. До судового процесу українських адвокатів не допустили.

Петро Вигівський, батько політв'язня:

Адвокати могли бути тільки російські, тому що там було обмеження, як ми виясняли, це мав бути адвокат росії, мати допуск до секретних справ.

Сина Петра Вигівського росіяни засудили до одинадцяти років колонії суворого режиму.

Петро Вигівський, батько політв'язня:

Рішення суду в той же день висловив російський телеканал. Оце він сказав, що син хотів знищити воздушного косміческу ціль росіі. Це все секретна інформація, яку ми дізналися офіційно.

З 2014-го року в російських тюрмах знаходиться понад 150 політв'язнів. Більша частина - це кримські татари. Також серед затриманих є громадські активісти та журналісти із материкової України. Після початку великої війни тиск на місцевих жителів росіяни лише посилили. Тепер карають за так звані фейки чи дискридитацію російської армії.

Володимир Чекригін, заступник голови правління Кримської правозахисної групи:

Це може бути навіть плакат, що проти війни або не те, що проти війни, а були випадки, коли затримували і заплакати "я за мир". Це може бути пост соціальної мережі.

Півострів, як і політв'язні, обов'язково повернуться додому, впевнені представники Кримської платформи. Експерти розробили 7 напрямків відновлення проукраїнської системи на півострові.

Марія Томак, керівник Служби забезпечення діяльності "Кримської платформи" в структурі Представництва Президента України в АРК:

Станом на зараз є вже концепція попередня, яку ми обговорюємо з іншими органами влади, знову ж таки з парламентарями і в подальшому це все буде перекладено конкретні законопроекти, які будуть запропоновані на розгляд Верховній Раді України.

Фотовиставку організатори покажуть і в Європі. Найпершими світлини з окупованого українського півострова побачать у Празі.