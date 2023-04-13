Президент України Володимир Зеленський призначив голів Сумської та Луганської обласних військових адміністрацій. Відповідні укази №212/2023 і №213/2023 з'явилися на сайті глави держави.

Призначити АРТЮХА Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації. Призначити ЛИСОГОРА Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації.

Володимир Артюх

Генерал-лейтенант, радник голови Вінницької обласної військової адміністрації. Він 37 років присвятив Збройним силам України, де служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Артем Лисогор

З жовтня 2021-го до червня 2022-го - заступник начальника ГУНП в Житомирській області. Потім Артем Лисогор був відряджений на схід України для виконання обов’язків заступника командуючого Об’єднаних Сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Національної поліції.