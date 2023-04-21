Нічна атака дронами: під Києвом збили 8 "шахедів" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Під час нічної атаки на Київ Силами оборони було виявлено та збито 8 БПЛА Shahed.
Про це повідомляє КМВА.
Там зазначили, що після 25-денного затишку росія знову спробувала атакувати столицю.
"За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА "Shahed". На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей", - заявили в КМВА.
Також повідомляється, що жертв і руйнувань, попередньо, немає.
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