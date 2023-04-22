Шалений ритм роботи й зовсім небагато часу на творчість. На Донеччині українські артилеристи щодня накривають ворожі позиції, унеможливлюючи просування російської армії. Детальніше про те, як на передовій працюють артилерійські підрозділи в матеріалі, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Від отримання координат до пострілу - лічені хвилини!

Українські артилеристи щодня працюють у жвавому ритмі.

Олег Грицун, кореспондент Військового телебачення України:

Щойно, це - другий постріл. Перший постріл був пристрілочний. Пташка у небі дала корегування.

Позивний "Кірік", військовослужбовець Збройних сил України:

Наприклад, пілот все правильно зробив, корегувальник, я можу правильно порахувати. Навідник щось накрутив, і все снаряд летить не туди. У нас люді з досвідом всі, з напівслова розуміємо один одного.

Позивний "Мітяй", військовослужбовець Збройних сил України:

Коли потрібно прикривати нашу піхоту, ми як завжди на ногах в різний час.

А коли в артилеристів є вільна хвилина - вони займаються фронтовою творчістю.

Позивний "Кірік", військовослужбовець Збройних сил України:

Наприклад, волонтери та добрі люди просять - малюю на снаряді усілякі побажання їхні. Один хлопець, наприклад, дівчині запропонував побратися. Серйозно! Здається, німці вони за національністю, якщо не помиляюсь. І найцікавіше - дівчина не відмовила.

Наші захисники наголошують, попри втому й велику кількість роботи - готові й надалі бити ворога.