На Донеччині українські артилеристи щодня накривають ворожі позиції [ Редагувати ]
Шалений ритм роботи й зовсім небагато часу на творчість. На Донеччині українські артилеристи щодня накривають ворожі позиції, унеможливлюючи просування російської армії. Детальніше про те, як на передовій працюють артилерійські підрозділи в матеріалі, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.
Від отримання координат до пострілу - лічені хвилини!
Українські артилеристи щодня працюють у жвавому ритмі.
Олег Грицун, кореспондент Військового телебачення України:
Щойно, це - другий постріл. Перший постріл був пристрілочний. Пташка у небі дала корегування.
Позивний "Кірік", військовослужбовець Збройних сил України:
Наприклад, пілот все правильно зробив, корегувальник, я можу правильно порахувати. Навідник щось накрутив, і все снаряд летить не туди. У нас люді з досвідом всі, з напівслова розуміємо один одного.
Позивний "Мітяй", військовослужбовець Збройних сил України:
Коли потрібно прикривати нашу піхоту, ми як завжди на ногах в різний час.
А коли в артилеристів є вільна хвилина - вони займаються фронтовою творчістю.
Позивний "Кірік", військовослужбовець Збройних сил України:
Наприклад, волонтери та добрі люди просять - малюю на снаряді усілякі побажання їхні. Один хлопець, наприклад, дівчині запропонував побратися. Серйозно! Здається, німці вони за національністю, якщо не помиляюсь. І найцікавіше - дівчина не відмовила.
Наші захисники наголошують, попри втому й велику кількість роботи - готові й надалі бити ворога.
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