Зеленський анонсував важливі міжнародні події [ Редагувати ]
Українська влада наразі веде підготовку декількох важливих міжнародних подій. Це допоможе збільшити кількість озброєння для військових.
Як сказав президент Володимир Зеленський у зверненні у неділю, 23 квітня.
"Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам - більше зброї. Майже щодня - відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі. І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи", - сказав президент.
За його словами, в абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота, яка виманає ретельної підготовки.
"Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс, уряд, наші дипломатичні представництва - дякую всім, хто залучений", - підкреслив він.
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