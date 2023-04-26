У мережу "злили" розмову нібито російського мільярдера Романа Троценка і бізнесмена Миколи Матушевського. Аудіозапис опублікувало "Настоящее Время".

"Система" (розслідувальний проєкт "Настоящего Времени" і "Радіо Свобода") отримала поштою посилання на викладений у відкритий доступ аудіозапис розмови, ймовірно, мільярдера Романа Троценка.

Автор листа надав як непрямий доказ справжності запису справжній телефонний номер Троценка. На запитання редакції він не відповів.

Троценко - колишній президент "Об'єднаної суднобудівної корпорації" й ексрадник президента "Роснефти" Ігоря Сечина, один з відносно близьких до володимира путіна бізнесменів.

Матушевський - давній приятель Троценка та засновник московського дизайн-заводу "Флакон" - публічно співчуває опозиції, наприклад публікував в інстаграмі відео з протестів у Москві 2021 року.

Обидва чоловіки заперечили журналістам, що розмова справжня, та заявили, що її могли сфабрикувати конкуренти.

Діалог між, ймовірно, Троценком і Матушевським відбувся на початку січня 2023 року. Приятелі, які назщивають один одного "Рома" і "Коля" довго обговорюють переїзд і дітей, інфраструктуру на острові Балі та особисті справи, але зрештою розмова переходить до обговорення війни та ситуації у росії.

"Рома" зокрема заявляє:

К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, [блин]. Которые исповедуют, [блин], какие-то странные композиции, [блин], XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, [блин]. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы.

"Коля" згодом каже, що передивився нововічні привітання президентів:

Начиная с Ельцина [...] по последний, когда этот придурок не на фоне елки, как всегда, а военных.

"Рома":

Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей?... Никакой же концепции "дальше" нет. Они помрут, [блин], в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня... Потом эта простая [фигня] дойдет до всех, до каждого. И выяснится, что уже поздно. Люди не смогут вывести деньги, не смогут выехать, их дети призваны на войну… [Ужас], короче.В России все рушится, [блин]. Тебе дан судьбой год, чтобы всех близких вытащить, деньги вытащить, все, что тебе надо. Прям завтра сделай (іноземне громадянство - ред.)

Нагадаємо, раніше у мережі з'явився аудіозапис, на якому продюсер Йосип Пригожин критикує путіна.