В окупованому Севастополі пролунав вибух [ Редагувати ]
Фото: Укрінформ
У середу, 26 квітня, в окупованому Севастополі пролунав вибух. Про це повідомляє "Крим.Реалії"та Telegram-канал "Крымский ветер".
Вибух чули у центральній та північній частині міста.
У Севастополі знову якийсь бабах, повідомляють наші підписники. Було чути у центрі міста та на північній стороні.
Місцеві жителі зазначають, що звук був схожий на артилерійський вистріл.
Окупаційна влада Севастополя поки не коментувала ситуацію.
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