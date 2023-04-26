Зеленський провів переговори з Сі Цзіньпіном [ Редагувати ]
У середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляється у Twitter-акаунті Володимира Зеленського.
Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин.
Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Головою 🇨🇳 Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023
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