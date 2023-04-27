Їхав з людьми до Харкова: росіяни обстріляли соціальний автобус [ Редагувати ]
У середу, 26 квітня, російські окупанти обстріляли з артилерії соціальний автобус, який віз людей з Козачої Лопані до Харкова. Про це повідомляється у Telegram начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.
Обстріл відбувався з території росії.
Вчора росіяни обстріляли з великокаліберної артилерії соціальний автобус, який віз цивільних людей з Козачої Лопані до Харкова.
За даними військового, удари ворог завдав з території Бєлгородської області рф.
На щастя, пошкоджень зазнав лише автобус, а всі 36 пасажирів залишились неушкодженими.
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