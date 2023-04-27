В росії фікусуються певні невдоволення серед різних еліт. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

"Я не бачу поки що індикаторів, які б свідчили, що такий переворот можливий у найближчому майбутньому. Безумовно є певні тертя, певні напруження між різнами елітами росії. Їх багато. Ми в Українському інституті майбутнього виділяємо 7 різних груп еліт росії", - зазначив Куса.

Він додав: "Це представники великого бізнесу, чисто чиновники, силовики і т.д. Я не можу сказати, що вони готові до настільки радикальних дій. Якщо таке навіть станеться, ми дізнаємось про це зненацька. Неможливо це спрогнозувати".