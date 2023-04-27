За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч у форматі відеоконференції із зовнішньополітичними радниками президентів Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Чехії та Румунії.

Андрій Єрмак подякував співрозмовникам за всебічну допомогу, яку надають їхні держави Україні під час повномасштабного російського вторгнення.

Керівник Офісу Президента відзначив важливість подальшого руху до єдності позицій країн НАТО щодо членства України в Альянсі у контексті майбутнього саміту у Вільнюсі.

«Про це говорить і формула миру Президента Зеленського, і наша офіційна позиція: наша принципова позиція – ми не бачимо альтернативи членству України в НАТО», – сказав Андрій Єрмак.

При цьому керівник Офісу Президента зазначив, що має бути ухвалене важливе рішення щодо надання Україні дієвих гарантій безпеки до моменту набуття нашою державою членства в Альянсі. Ці гарантії безпеки не можуть заміняти чи підміняти членство України в НАТО, а слугуватимуть гарантією безпеки України до повноцінного членства в Альянсі, яке є безальтернативним.

Також Андрій Єрмак відзначив важливість потужного політичного сигналу з боку НАТО щодо чіткого алгоритму наближення нашої країни до членства в Альянсі.

«Сьогодні завдяки вам, завдяки США та іншим партнерам, єдність, яку ви створили і яка зберігається, є потужною зброєю», – сказав він.

Представники Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Чехії та Румунії, в свою чергу, вкотре засвідчили повну підтримку своїми країнами України та її майбутнього повноцінного членства в НАТО та Європейському Союзі.