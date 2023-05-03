Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7438, згідно з яким через пів року в Україні будуть заборонені феєрверки та петарди. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Відлік почався: Президент підписав закон, згідно з яким за 6 місяців в Україні будуть заборонені феєрверки, петарди та салюти.

В Україні забороняється:

забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

забороняється продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

забороняється продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

У пояснювальній записці до документа вказується, що він "покликаний запровадити обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин".

Статтею 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" забороняється використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ, а також встановлено вікове обмеження щодо їх купівлі (16 років).

Закон на петарди та феєрверки набирає чинності 12 жовтня 2023 року.

У червні 2022 року президент Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив уряду розглянути це питання.