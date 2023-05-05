Все, що надходить із кремля, я сприймав би дуже обережно.

Такий масований обстріл відбувся одразу після вчорашніх розкішних спалахів над Кремлем. Два безпілотники атакували Сенатський палац і у московитів, що називається, знесло купол.

І чиновники, і пропагандисти одностайно волають про спроби українців убити їхнього головнокомандувача. Та закликають застосувати хто ядерну, а хто біологічну зброю.

Який він шлях від "Київ за три дні" до "путін не постраждав"? І чи вірять західні політики в "український слід"? Анна Басова розбиралася.

Настає ніч - прокидається мафія. Сценарій популярної рольової гри розгорнувся проти ночі на 3-тє травня в самому серці москви. З різницею в 15 хвилин на дах путінської резиденції прилітають безпілотники.

Незадовго до другого удару двоє невідомих пішки ходили по кремлівському куполу. Мережею ширяться жарти - мовляв, це славнозвісні системи ППО. Кремлівські чиновники своїх вирішили не здавати й появу пішоходів на даху не коментували. А щойно зійшло сонце, встановили, так би мовити, додатковий захист із живої сили.

А ось хто стоїть за нападом, в москві збагнули одразу. Бо ж за всім, що росії не подобається, стоїть, звісно ж, Україна. В перекладі на кремлівський новояз - Київський режим. І поки путінська пресслужба вкотре сипле погрозами.

Дмитро Пєсков, речник президента Росії, країни-агресора:

Розцінюємо ці дії як сплановану терористичну акцію та замах на президента російської Федерації, проведені напередодні Дня Перемоги та Параду 9 Травня. Росія залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де вважатиме за потрібне.

Деякі особливо вразливі російські депутати виявляють неабиякий креатив - в стилі свого ж національного телебачення.

Треба подумати про захист наших важливих об'єктів інфраструктури, аж до того, щоб сформувати ескадрилью орлів, які перехоплюватимуть дрони у кремлі та інших місцях.

А головний пропагандист влаштував істерику в прямому ефірі.

Все, Зеленський, боятися всюди! Годинник почав зворотний відлік! Всі гарантії, які, як ти думав, тобі були дані - відкликані. Це був замах на верховного головнокомандувача!

До останнього мовчав і кремлівський блазень дмитро медведєв. Та в черговому телеграм-опусі закликав убити українського президента, чиє прізвище написав із маленької літери, на відміну від Гітлера.

Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, окрім фізичного усунення зеленського та його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акту беззаперечної капітуляції. Гітлер, як відомо, теж його не підписував.

Поки на росії наввипередки вигадують, хто запустив дрони і як за це карати, Україна будь-яку свою причетність заперечує.

Володимир Зеленський, Президент України:

Все дуже просто - у росії немає перемог. Немає, він більше не може мотивувати своє суспільство і більше не може відправляти просто так на смерть своїх військових, він більше не може мотивувати свою державу. У нього немає перемог на полі бою, друга армія світу програла.

Михайло Подоляк, радник президента України:

Щодо дронів над кремлем - все достатньо прозоро і все достатньо зрозуміло, але я все ж-таки проговорю. Безумовно, Україна не має до цього жодного відношення, тому що ніякої воєнної цінності в таких діях не існує.

Західні союзники на чолі зі Сполученими Штатами також не вірять у причетність України.

Ентоні Блінкен, Держсекретар США:

Все, що надходить із кремля, я сприймав би дуже обережно. США не мають доказів того, що до запуску причетні ЗСУ. В загальному же плані Україна, яку росіяни постійно атакують ракетами й дронами, може сама вирішувати, як і чим захищатися та повертати свої законні території.

А ось щодо того, хто й навіщо влаштував ці провокації, думки різні. Мовляв, це могли бути як кремлівські агенти, щоб скасувати парад 9 травня, так і російські диверсанти.

Олександр Віндманн, старший науковий співробітник школи міжнародних відносин університету Джона Хопкінса:

Росіяни можуть використати цей випадок як привід, щоб переслідувати Володимира Зеленського. Та це не новина. Є ж чимало свідчень, які вказують на те, що від самого початку вторгнення були спецгрупи диверсантів, які полювали на і на Президента, і на його сім'ю.

Та які б амбітні плани не оголошували у кремлі, їхні дії значно красномовніші за гучні заяви. Після інциденту з дронами їхні польоти заборонили у москві та області, а згодом і в Санкт-Петербурзі. Загалом безпілотникам зась у понад 40 регіонах. Ще у 21 скасували паради 9 травня, які до повномасштабного вторгнення проводилися щороку в обов'язковому порядку. Цифра не остаточна, адже до 9-го травня ще цілих 5 днів.