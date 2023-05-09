На найближчому засіданні Верховна Рада проголосує президентський законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Україна сьогодні відверто заявила усьому світові, що вона разом з Європою, що вона відтепер буде відмічати усі ці дати, які пов'язані з однією з найстрашніших трагедій минулого сторіччя - це Друга світова війна - разом із Європою. Що як і 80 років тому разом з Європою сьогодні ми боронимо край цивілізації, протидіємо дуже страшному явищу, яке тоді називалося нацизм, а тепер - рашизм.

І як і 80 років тому ми обовязково переможемо. Це дуже важливе поєднання цих двох речей. Це як спільний світогляд, і відмічання дня Європи, яке президент переніс на 9 травня, ми обовязково приймемо в стінах Верховної Ради. І вже на найближчому засіданні Верховної Ради це питання буде розглянуто і, я переконаний, прийнято конституційною більшістю.

Президент пропонує внести зміни між інших законодавчих актів, у тому числі і до кодексу законів про працю, до 73-ї статті, де визначаються святкові і вихідні дні. І саме там замість 9 травня буде вихідним днем 8 травня. Буде день памяті і перемоги у Другій світовій війні. І це буде законодавчо закріплено.

Що стосується дня Європи. Він встановлюється указом президента України. І це буде день, який об'єднує Україну, як складову Європи, як наші всі євроінтеграційні прагнення. Тому що історія показала - ми з росіянами знаходимося на двох різних краях цивілізаційної прірви. І наш шлях, і наш бік разом з Європою. Відмічання цього дня безперечно, буде належним, але особливої ваги воно набере після того, як Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу.