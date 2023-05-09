"Русский мир" тепер дорівнює рашизм": Стефанчук розповів про останні рішення Ради (відео) [ Редагувати ]
На найближчому засіданні Верховна Рада проголосує президентський законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.
Україна сьогодні відверто заявила усьому світові, що вона разом з Європою, що вона відтепер буде відмічати усі ці дати, які пов'язані з однією з найстрашніших трагедій минулого сторіччя - це Друга світова війна - разом із Європою. Що як і 80 років тому разом з Європою сьогодні ми боронимо край цивілізації, протидіємо дуже страшному явищу, яке тоді називалося нацизм, а тепер - рашизм.
І як і 80 років тому ми обовязково переможемо. Це дуже важливе поєднання цих двох речей. Це як спільний світогляд, і відмічання дня Європи, яке президент переніс на 9 травня, ми обовязково приймемо в стінах Верховної Ради. І вже на найближчому засіданні Верховної Ради це питання буде розглянуто і, я переконаний, прийнято конституційною більшістю.
Президент пропонує внести зміни між інших законодавчих актів, у тому числі і до кодексу законів про працю, до 73-ї статті, де визначаються святкові і вихідні дні. І саме там замість 9 травня буде вихідним днем 8 травня. Буде день памяті і перемоги у Другій світовій війні. І це буде законодавчо закріплено.
Що стосується дня Європи. Він встановлюється указом президента України. І це буде день, який об'єднує Україну, як складову Європи, як наші всі євроінтеграційні прагнення. Тому що історія показала - ми з росіянами знаходимося на двох різних краях цивілізаційної прірви. І наш шлях, і наш бік разом з Європою. Відмічання цього дня безперечно, буде належним, але особливої ваги воно набере після того, як Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу.
Спікер Стефанчук пояснив, чому Верховна Рада офіційно визнала "рашизм" державною ідеологією росії та закликала ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.
Я думаю дуже важливо ідентифікувати зло. І саме ідентифікацією цього зла минулого сторіччя це був нацизм, цього сторіччя - це рашизм. Зло не має прапору, не має країни, не має кордонів. І для цього дуже важливо ідентифікувати його у всьому світі. Ми докладаємо зусиль, для того, щоб ідентифікувати і поставити знак рівності між рф і поняттям тероризм. Відсьогодні ми пропонуємо всьому світу запровадити чітке визначення того режиму, який панує в стінах рф. Це поняття рашизм.
Це зло, яке руйнує цивілізацію, якому ми маємо протистояти разом з усім цивілізованим світом. Це зло, яке ми маємо покарати відповідними законами міжнародного права. Це дуже важливо.... Рашизм - це юридична і політична діагностика того, що сьогодні відбувається у росії. Це загальне розуміння того, що інколи називається "русский мир". Русский мир" тепер дорівнює рашизм.
Рашизм - це не стосується нації. Це стосується тих дій, які спрямовані на геноцид українського народу, який сьогодні вчиняє російська федерація. І вину за ці дії несе кожен, хто є громадянином рф. Кожен, хто голосував за цю владу, кожен, хто мовчить. Кожен, хто не робить нічого, щоб змінити цю владу, кожен, хто перебуває за межами цієї країни, вважається "хорошим русским", але інколи дуже сумує за своєю росією і своїми підходами. Тому жодним чином введення поняття рашизм не відмежовує від поняття громадяни російської федерації, а навпаки узагальнює це явище.
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Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією росії та закликала ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.
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