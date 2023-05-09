Сліди ведуть… у Москву. росія намагається погіршити відносини між НАТО, ЄС, Туреччиною та Україною. За допомогою фейкових акцій протесту. Про це пишуть журналісти низки європейських видань, які провели спільне розслідування. Як працює ця схема - дивіться далі.

Зрежисовані протести, мета яких розсварити ЄС, Україну та Туреччину - нова стратегія кремля. Принаймні, так стверджують журналісти низки міжнародних медіа. Один із співробітників російських спецслужб передав розслідувачам документи, у яких детально розписані сценарії постановочних акцій протесту.

Журналісти проаналізували їх і дійшли висновку - росіяни інсценують мітинги у різних європейських містах. Щоб ускладнити відносити між Туреччиною та ЄС. І при цьому - скомпрометувати Україну!

Чоловік із закритим обличчям підіймає руку у нацистському вітанні на фоні банерів – "Ердоган, землетрус - це розплата за російських туристів". Це фото з акції у Парижі, яке потрапило у соцмережі ще на початку березня. Повідомлялося, що протест нібито влаштувало кілька представників української громади.

Утім, як з'ясували розслідувачі - українці не мали до нього жодного відношення. Акцію зрежисували російські спецслужби, щоб очорнити наших співвітчизників, які організовують мітинги на підтримку України, та європейців, які толерують їх проведення. Ба більше, журналісти знайшли учасників анти-турецької акції на фотографіях з інших вуличних зібрань. Вони приходили протестувати проти французької пенсійної реформи з доволі дивними для такого заходу плакатами. На них були заклики …припинити поставки зброї в Україну.

Автори розслідування пишуть - проводити фейкові акції росіяни вирішили після інциденту біля посольства Туреччини у Стокгольмі. У січні данський активіст Расмус Палудан публічно спалив у воріт дипустанови Коран. Ця акція дуже обурила офіційну Анкару. І, як подейкують, саме через неї Реджеп Ердоган і досі блокує вступ Швецїї до НАТО. Побачивши реакцію турецької влади, росіяни вирішили використати сценарій провокаційних акцій для погіршення відносин між Туреччиною, ЄС і НАТО. А заразом нашкодити і Україні.

Скільки акцій, подібних анти-турецькій у Парижі, вже провели російські спецслужби - журналісти не повідомляють. Утім, публікують фрагменти з методичок, які отримали потенційні організатори таких заходів. Влаштовувати протести пропонується у великих європейських містах. Таких як, Париж, Гаага, Брюссель та Франкфурт. Залучати до них невеликі групи людей, а відео та фото одразу розповсюджувати у соцмережах. Ну а цілі сформульовані так - послаблення підтримки України та недопущення вступу Швеції в НАТО.