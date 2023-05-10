У середу, 10 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що сьогодні недоречно думати про майбутній український контрнаступ як про останній. Якщо не вдасться звільнити усі території - військові готуватимуться до наступної операції.

Про це він сказав в інтерв'ю для інтерв'ю.