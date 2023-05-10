Кулеба назвав умову для ще одного контрнаступу [ Редагувати ]
У середу, 10 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що сьогодні недоречно думати про майбутній український контрнаступ як про останній. Якщо не вдасться звільнити усі території - військові готуватимуться до наступної операції.
Про це він сказав в інтерв'ю для інтерв'ю.
Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з нього вийде. І якщо ми досягнемо успіху в цьому контрнаступі й звільнимо наші території, то в кінці ви скажете: так, він був останній, а якщо ні, то це означає, що треба готуватися до наступного контрнаступу.
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