"Збитки колосальні": Шмигаль оглянув руйнування на Харківській ТЕЦ (фото) [ Редагувати ]
Під час робочої поїздки в Харківську область прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з наслідками руйнувань теплоелектроцентралі внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Глава уряду заслухав інформацію керівництва ТЕЦ щодо заміни обладнання, а також плани з відновлення та захисту об’єкту.
Одна з найбільш постраждалих від російського терору сфер - це енергетика. Збитки колосальні. На власні очі побачили руйнування. Поговорили з енергетиками про потреби. Будемо допомагати, аби все працювало як треба до наступної зими.
Для відновлення пошкодженого через бойові дії обладнання ТЕЦ і ТЕС тепер зможуть скористатися програмою пільгового кредитування "5-7-9". Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 12 травня.
Крім того, як зазначив прем’єр, на Харківщині та ще в чотирьох регіонах розпочато реконструкцію об’єктів та мереж теплопостачання.
Готуємо пілотні проекти для децентралізації енергосистеми. Шукаємо ресурси та можливості, аби зробити все вчасно до наступного опалювального сезону.
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