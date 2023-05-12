Під час робочої поїздки в Харківську область прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з наслідками руйнувань теплоелектроцентралі внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Глава уряду заслухав інформацію керівництва ТЕЦ щодо заміни обладнання, а також плани з відновлення та захисту об’єкту.

Одна з найбільш постраждалих від російського терору сфер - це енергетика. Збитки колосальні. На власні очі побачили руйнування. Поговорили з енергетиками про потреби. Будемо допомагати, аби все працювало як треба до наступної зими.

Для відновлення пошкодженого через бойові дії обладнання ТЕЦ і ТЕС тепер зможуть скористатися програмою пільгового кредитування "5-7-9". Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 12 травня.

Крім того, як зазначив прем’єр, на Харківщині та ще в чотирьох регіонах розпочато реконструкцію об’єктів та мереж теплопостачання.