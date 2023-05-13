Вони не говорять про політику, не роблять реклами.

У місті Базель, що в Швейцарії, українці заснували новий радіопроект "Борщ ФМ". Біженці пройшли навчання, і нині їхні голоси лунають на швейцарській хвилі місцевого радіо Х. Творча п'ятірка - із Полтавщини. У медіа досі працювала лише одна учасниця команди. І хоч решта називає себе непрофесіоналами, але прагнуть завдяки інформаційній підтримці допомагати українцям адаптуватися у Швейцарії.

Ми намагаємося говорити українською. Чому? Тому що українська звучить смачно - як борщ.

Інших варіантів назви навіть не розглядали. Програма з українським контентом виходить на швейцарських хвилях. І радійники вже отримують зворотній зв'язок.

Ірина Колечкіна, учасниця команди радіо:

Ми отримуємо листи від швейцарців із запитаннями: о, що це за трек грав, що це за музика була. Їм подобається - їм цікаво. Не дивлячись на те, що ми розмовляємо українською мовою, вони нас не розуміють, але наша музика їм дуже заходить.

Організувала українське радіо українка. Маргарита Антоні виїхала з Полтави за кордон ще у десятирічному віці. Після початку повномасштабного вторгнення росіян Маргарита почала допомагати біженцям. Проект, який вона підготувала, погодили у культурній адміністрації міста. І оплатили навчання українців.

Маргарита Антоні, організаторка проекту:

Радіо Х - це давній соціальний проект в Базелі. Базель - дуже культурне місце , там дуже багато інвестують в культуру і там живуть багато іностранців. Тому радіо Х пропонує время іностранних радіопрограм для всіх іностранних груп. Вона на сто відсотків добровольна. Ті дівчата, і хлопець, які роблять цю програму, вони не получають ніяких грошів.

Волонтерять, але дуже відповідально.

Олена Кисельова, учасниця команди радіо:

Ми вже випустили два ефіри, зараз працюємо вже над третім і третій буде в прямому ефірі - це так важливо і так…навіть страшно. В нашому ефірі є салат. В нас є і офіційні новини щодо міграційних новин. Офіційні закони Швейцарії, також у нас є інтеграційні посиденьки в Базелі, також наша молодь робить рубрику про молодіжні новини.

На радіо Олена прийшла разом із донькою. Катерина - наймолодша учасниця проекту.

Олена Кисельова, учасниця команди радіо:

Це дуже цікавий досвід для всіх нас і дуже незвично бачити маму у студії разом зі мною. Треба говорити чітко, треба мати гарну дикцію, треба володіти дуже і дуже гарно українською.

Майже половина всього ефіру - музика. Пісні є і старі, і нові. Головне - якість.

Маргарита Гібалова, учасниця команди радіо:

Ми ставимо Вакарчука, Скрябіна, Без Обмежень, Христина Соловій, Моторола.

Вони не говорять про політику, не роблять реклами. Радіо Борщ ФМ - культурне, мистецьке, розважальне.

Сергій Миглін, учасник команди радіо:

В нашій команді я - єдиний хлопець і я відповідаю за технічну складову нашого радіо. Відчуваю задоволення, коли після трьох годин монтажу одного інтервʼю, вже ти закінчив, потім слухаєш його на радіо і воно звучить просто ідеально.

Радійники беруть інтервʼю у відомих українців, спілкуються з людьми на вулицях. Шукають інформацію, гортають сторінки багатовікової історії швейцарського міста, яке їх прихистило під час російської навали. Бо не забути своє і навчитись нового - основне завдання українців за кордоном.