У неділю вночі, 14 травня, окупанти завдали ударів по Харкову, цілили в інфраструктурний об'єкт. Про це повідомляється у Telegram мера Харкова Ігора Терехова.

Так, армія рф завдала ракетного удару по Новобаварському району міста Харків. На щастя, жертв та постраждалих немає.