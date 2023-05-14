Окупанти вдарили по Харкову [ Редагувати ]
У неділю вночі, 14 травня, окупанти завдали ударів по Харкову, цілили в інфраструктурний об'єкт. Про це повідомляється у Telegram мера Харкова Ігора Терехова.
Так, армія рф завдала ракетного удару по Новобаварському району міста Харків. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Цілили по інфраструктурному обʼєкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося без значних руйнувань.
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