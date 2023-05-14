Зеленський і Шольц відвідали військову базу, де тренуються українські військовослужбовці (відео) [ Редагувати ]
У межах офіційного візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці.
Глава держави та Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поспілкувалися з українськими воїнами, які навчаються в Бундесвері.
Хочу подякувати вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми сьогодні розмовляли з канцлером – усі поважають наші Збройні Сили. Ми вас чекаємо вдома, повертайтеся й робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою.
Володимир Зеленський подякував канцлеру ФРН за підтримку тренувальної місії для українських військових.
Президент вручив бійцям державні нагороди - ордени "За мужність" ІІІ ступеня.
Володимир Зеленський та Олаф Шольц ознайомилися з елементами навчання, а також оглянули зразки німецької військової техніки, на якій тренуються українські військовослужбовці і яка постачається до України.
Нагадаємо, у німецькому Аахені Зеленський отримав престижну європейську нагороду - Премію імені Карла Великого.
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