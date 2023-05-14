Після Італії - у Німеччину. Володимир Зеленський сьогодні - у Берліні. І цей візит відбувається в умовах безпрецедентних заходів безпеки. Головні теми переговорів - зброя, ППО, перспективи вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Про що домовилися глави України та Німеччини? Про перебіг зустрічей розповість Тетяна Логунова.

Сьогодні вже можна зізнатися - про візит Володимира Зеленського ми, журналісти, які працюють в Берліні, здогадувалися ще вчора. Напередодні прес-служба німецького уряду запропонувала кореспондентам акредитуватися на можливий візит високого гостя. Без уточнення, хто саме приїде. Але з вимогою не розповсюджувати цю інформацію. Сьогодні припущення підтвердилися - у Німеччині Володимир Зеленський. З першим візитом від початку повномасштабної війни.

До Німеччини український президент прибув уночі літаком військо-повітряних сил Німеччини, який супроводжували винищувачі. Та й взагалі таких заходів безпеки я не пам'ятаю за всі роки роботи в Німеччині! Навіть коли приїздили американські лідери. Весь урядовий квартал перекрили, на зустрічі Зеленського з німецькими високопосадовцями журналістів возили після ретельної перевірки спеціальними автобусами. Зранку глава України зустрівся з президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром, ближче до обіду - з канцлером Шольцем.

Зброя, ППО, ЄС та НАТО - так сформулював головні теми берлінських переговорів Володимир Зеленський. Якраз напередодні його приїзду Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на майже три мільярди євро. Це найбільший транш від початку війни. У ньому - 30 бойових танків Leopard1, 20 бойових машин піхоти Marder, бойові броньовані машини, розвідувальні безпілотники, колісні гаубиці, артилерійські боєприпаси, зенітні ракетні та пускові установки для систем ППО.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Я часто казав і повторю знову - ми будемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно. Від початку війни Німеччина надала Україні допомоги на суму 17 мільярдів євро. І ми продовжимо допомагати і в наступні роки. Що стосується військової допомоги, Німеччина надає сучасне та ефективне озброєння, яке допомагає Україні захищати себе. Це, наприклад, і бойові танки "Леопард" і системи протиповітряної оборони IRIS-T та Patriot.

Володимир Зеленський, президент України:

Час для дій саме зараз. Ми всі хочемо, щоб ця війна нарешті закінчилась, але закінчилась справедливим і чесним миром. Україна і вся Європа мають бути вільними… Саме зараз час, щоб уже цього року ми визначили завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою. Я дякую за найбільший безпековий пакет для нас від початку повномасштабного вторгнення росії.

А от бойової авіації Берлін не дав. Поки що.

Володимир Зеленський, Президент України:

Що стосується винищувачів. Це питання я залишив на другу частину нашої зустрічі з паном канцлером. Ми зараз працюємо над створенням "коаліції винищувачів". Частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього. Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатись і до німецької сторони, щоб підтримали в цій коаліції Україну. Для нас це дуже важливо.

Чи підтримає Німеччина Україну на шляху до НАТО - теж поки незрозуміло. Від чіткої відповіді на це запитання канцлер Шольц ухилився.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Зараз важливо допомогти Україні дати відсіч російській агресії, потім треба буде вирішити багато практичних питань.

Цілком можливо, що ця тема обговорювалася пізніше. На засіданні безпекового кабінету, у якому взяв участь Володимир Зеленський та під час перельоту до міста Аахен. Туди президент та канцлер полетіли разом на гелікоптері, щоб взяти участь у церемонії вручення міжнародної премії Карла Великого. Цьогоріч її присудили українському народу та його президенту.