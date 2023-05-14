Премія імені Карла Великого - для народу України та його президента. Кілька годин тому в німецькому Аахені Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Німеччині, отримав престижну європейську нагороду. Як відбувалася церемонія - дивіться далі.

Політична частина візиту в Берліні, урочиста в Аахені. Після переговорів у німецькій столиці Володимир Зеленський та Олаф Шольц полетіли на захід країни. Гелікоптером, щоб встигнути на церемонію вручення престижної премії імені Карла Великого.

Міська ратуша міста Аахен. У залі – премʼєр Польщі Матеуш Моравецький, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, Європарламенту - Роберта Мецола та інші європейські політики. Зазвичай премію імені Карла Великого тут вручають у день Вознесіння Господнього. Цьогоріч традицію змінили через Олафа Шольца. 18-го травня, а саме на цю дату припадає свято, він летить до Японії, на саміт Великої Сімки. А канцлер хотів бути присутнім на церемонії особисто. Щоб представити лауреатів - президента Володимира Зеленський та український народ.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Президент тут, всі ми тут. Такі слова, Володимир, ти сказав одразу після вторгнення росії, у своєму першому відео-зверненні до українського народу. Президент тут, всі ми тут. І ти додав – "ми всі захищаємо нашу незалежність і так буде і надалі". Рідко, коли в історії кілька слів мають такий сильний ефект. У той момент усім стало зрозуміло, український народ не здасться, він буде чинити опір.

Урсула фон дер Ляйєн, президентка Єврокомісії:

Президент Зеленський та українці борються і за нашу свободу і цінності - демократію, свободу слова, верховенство права, свободу обирати свою власну долю. І саме це намагається знищити путін. Він руйнує мир, який ми разом створювали після Другої Світової війни та падіння залізної завіси.

Премія імені Карла Великого - одна із найпрестижніших нагород в Європі. Її вручають за особливий внесок у справу об'єднання Європи. У різні роки лауреатами були Вінстон Черчілль, Конрад Аденауер, Франсуа Міттеран, Вацлав Гавел, Папа Римський Франциск та Емануель Макрон. Тепер у цьому почесному списку і Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

Мир покоління наших з вами дітей - це мир, який ми здобуваємо зараз у боях проти останньої агресії в Європі. Бої тривають, на відстані понад 2000 кілометрів звідси, на землі України, у нашому небі, у нашому Чорному морі та європейській долі. Теперішня росія пішла агресією не лише проти нас, як вільної самостійної держави, не лише проти обʼєднаної Європи, як глобального символу миру і процвітанння. Це війна росії за минуле. Долаючи кілометри нашої території, росія намагалася подолати роки нашої європейської історії, 73 років, коли тут вручається Карлспрайс.

Після урочистої церемонії Володимир Зеленський залишив Німеччину. За даними французьких ЗМІ, він полетів до Парижа.