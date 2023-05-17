Генсек ООН про продовження "зернової угоди": хороша новина для всього світу [ Редагувати ]
Продовження експорту сільськогосподарських товарів Чорним морем, про яке сьогодні домовилися Україна, Туреччина, ООН та росія, є гарною новиною для всього світу.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
"Продовження ("зернові угоди" - ред.) - хороша новина для всього світу", - наголосив Гутерреш.
За словами генсека ООН, він сподівається, що експорт продовольства та добрив, включаючи аміак, з Росії та України зможе безпечно та передбачувано досягти глобальних каналів постачань.
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