Продовження експорту сільськогосподарських товарів Чорним морем, про яке сьогодні домовилися Україна, Туреччина, ООН та росія, є гарною новиною для всього світу.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Продовження ("зернові угоди" - ред.) - хороша новина для всього світу", - наголосив Гутерреш.

За словами генсека ООН, він сподівається, що експорт продовольства та добрив, включаючи аміак, з Росії та України зможе безпечно та передбачувано досягти глобальних каналів постачань.